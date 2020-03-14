ثوار الاعتصام.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* نشط اعلام الكاردينال في سب وشتم اولترس الهلال عبر هجمه جماعيه كوراليه.

*جماعية الهجمه تشير الى انها تعليمات عُلويه لا رؤية فردية.

*هجمة الإعلام الكاردينالي سببها رفض ثــوار اولترس الجلوس مع الكاردينال أو مجرد مفاوضته.

*وسطاء الكاردينال وأجاويده ترددوا اكثر من مرة على ثوار الاعتصام من اولترس وبقية الاشاوس وكان الرفض المتشدد لاي تسويه أو حتى مجرد الجلوس مع كردنه.

*تمسك الثوار بمطلب واااااحد وهو تنحي كردنه غير مأسوف عليه.

*اولترس لم تتضرر من هجوم اعلام الكاردينال عليها بل إكتسبت مزيد من التعاطف الجماهيري، فيما نال الكاردينال مزيد من الغضب الازرق.

*حملة الاكاذيب على المعتصمين غبيه وساذجه من ذلك اتهام اولترس بتكسير وتحطيم المقصوره !!

*الثوار الذين نظفوا النادي وجملوه بالجدرايات والأزاهير لايمكن ان يحطموا من حملوه في حدقات العيون.

*الحمله الكارديناليه ولدت ميته لتؤكد عجز اعلامة عن التأثير على العقل الهلالي الجمعي.

*فشل الكاردينال في هزيمة اولترس اعلامياً لانه استخدم اقلام فقدت احترام جماهير الاسياد.

*الاقلام التي ظلت لسنين طويله تعارض وتسب الكاردينال لن يمكن أن تكون محل احترام ومصداقيه وهي تتغزل في الكاردينال.

*هل تغير الكاردينال أم تغيروا هم أم جرى تحت الجسر ما جرى!!

*يُخطي الكاردينال أن ظن أنه هزم المعارضة وهو يكسب أقلام كانت محسوبة على المعارضه.

*على العكس تماماً كردنة افاد المعارضة وهو يحدد لها مكامن الثغرات ومواضع الهشاشه.

*لولا حركة الاستقطاب الكاردينالية لظلننا مخدوعين في أقلام كان يحترمها شعب الهلال وما كان ليصدق أنها يمكن أن تبيع المبادئ مقابل المرتب.

*إقتحام مشجع لملعب عطبرة واعتداؤه بماسورة أو نحو ذلك على الحكم المساعد إنفلات خطير وغير مسبوق.

*عرفنا القذف بالشماريخ والضرب بالقارورات لكن اقتحام أرض الملعب وشج رأس الحكم المساعد لدرجة فقدان الوعي فذاك تطور خطييييير للإنفلات الأمني!!

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*ترى أين الشرطة وهي بالعشرات داخل الأستاد وأين رجالات الإتحاد والمشجع المنفلت يجتازهم حتى الوصول للحكم المساعد !!

*مالم تُتخذ عقوبات رادعة بحق المشجع أياه فإن الإنفلات سيتخذ نهجه التصاعدي حتى نفقد روح أحد الحكام.

*ارجو أن يبعث الإتحاد بمحاميه إلى عطبرة لمتابعة اجراءات البلاغ ضد المنفلت .

*إذا ترك الإتحاد العام الأمر لإتحاد عطبره فإن القضيه ستنتهي بالجودية.

* الرأي عندي أن اتحاد عطبرة فاشل في تأمين المباريات، وكذلك الأجهزة الشرطية.

*بانتظار مصير المعتدي لنعرف أن كان اتحاد عطبرة وشرطة التأمين جادة في ردع المنفلتين أم تتساهل ويضيع دم الحكم هدراً.

*ضحكت وقلم إداري يزعم أن مركزية الهلال أضخم من اولترس.

*الكاتب اياه كبر اللفه لحدي ما ودانا الخور.

*رابطة الكاردينال يا هذا عبارة عن لافتة قماشية على سياج الأستاد.

*ترى هل تملك الرابطة المركزية القدرة على حشد جماهير حمولة حافلة !!

*رابطة الهلال المركزية ماتت منذ أن غادرها الجريفاوي وأركان حربه.