كنيسة ( المانية ) تحتفى بلوحات ومنحوتات تشكيلية (سودانية )

افتتحت الفنانة التشكيلية السودانية (منى قاسم) معرضها الثانى فى العاصمة الألمانية (برلين ) بدعوة من كنيسة (كرشا ام هوف) فى مدينة (كاسل) ويشهد المعرض الذى تتزين صالته بنحو (50 لوحة) واعمال نحت ابدعتها انامل منى باقبال كبير من الألمان المهتمين بالفن التشكيلى الافريقي اضافة الى السودانيين المقييمن فى برلين وهو بعنوان ( سودانية تعيش فى كاسل )

Advertisements

ويستمر المعرض لمدة (شهرين) وقالت منى فى تصريح (لكوش نيوز) أن المعرض يحتوى على أعمال فنية ولوحات تعرض لاول مرة حاولت من خلالها تسليط الضوء على نضال المرأة السودانية ( الكنداكة ) وعكس جوانب مختلفة من الأرث الثقافى والحضارى تجدر الاشارة الى ان الفنانة (منى قاسم) ظلت حاضرة بقوة من خلال اعمالها الفنية بصالات العرض المحلية والعالمية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )