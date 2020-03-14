برشلونة: تدريبات خاصة لفريق الكرة.. تحذيرات طبية.. اهتمام بنجم ليون

في إطار محاولة نادي برشلونة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبي فريق كرة القدم أوصى بضرورة التدرب في المنزل تحت إشراف مدرب مختص حتى ولو كان ذلك عن بعد.

ويحاول برشلونة الاستعداد لاستقبال منافسات الليغا الإسبانية أو دوري أبطال أوروبا وسط ترقب لإمكانية الإلغاء بالكامل للمباريات لاسيما أن فيروس “كورونا” أصبح خارج سيطرة الدول الأوروبية.

حرصت إدارة برشلونة على نقل التوعية الطبية من الخبراء إلى اللاعبين حيث جرى التوصية بأن يلتزم نجوم فريق الكرة في المنزل وعدم السفر إلى أي دولة أخرى مع ضرورة تجنب الاختلاط في المنزل.

ونصح الأطباء بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المنزل ومراقبة الأطفال بعناية.

وأوضح الخبراء أن نسبة إصابة الأطفال ضئيلة للغاية ولكن يمكن أن ينتقل إليهم الفيروس دون أن يتأثروا به ولكن قد ينقلوه إلى شخص آخر لذا فقد يكونوا حلقة وسيطة لاستمرار تفشي المرض دون التأثر به.

وكان بعض النجوم يفكرون في السفر خارج إسبانيا لزيارة بعض أرقاربهم ولكن الأطباء أوقفوا مثل هذه الخطط.

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وبحسب موقع “يورو سبورت” كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن اهتمام برشلونة بالنجم الفرنسي الواعد ريان تشيركي لاعب نادي ليون والذي يبلغ من العمر 16 عاما.

ويراقب اللاعب أيضا فريق ريال مدريد مما يضع الثنائي في تنافس على ضمه ويبدو أن فكرة مراقبة النجوم لن يتخلى عنها الفرق الكبرى رغم تفشي فيروس كورونا.

أكدت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية أن رابطة الأندية الإسبانية والاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحثان موعد استئناف مسابقة الليغا حيث يمكن في حال تأجيل مباريات بطولة أمم أوروبا “اليورو” يجري لعب البطولة في شهري يونيو ويوليو.

وإذا فشلت المحاولات في خوض منافسات الليغا الإسبانية فقد يجري إلغائها بسبب الظروف الاضطرارية التي تواجه فرق كرة القدم.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)