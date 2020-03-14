بايرن ميونيخ: مولر أفضل رقم “10”.. وموقف ليفاندوفسكي من الإصابة بكورونا

التاريخ: 14-مارس-2020
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تصدر ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ قائمة أفضل المرواغين في الدوريات الخمس الكبرى لفئة الشباب بواقع (64 مراوغة) وجاء بعده غادون سانشو (59) ثم ديان كولوسيفيسكي (46).
غاب لاعبو الفريق البافاري عن تدريبات اليوم وأمس ومن المرجح أن يقوم اللاعبون بحصص تدريبية فردية في منازلهم وفق إرشادات تنظيمية من إدارة النادي.
سيكون مقر تدريبات الفريق، زيبـنر شتراس، مغلقًا لمدة أسبوع لجميع الأعمار والألعاب بالنادي تحاشيًا لتفشي فيروس كورونا.
وبحسب موقع “يورو سبورت” ذكرت مصادر مقربة من لاعب الفريق، روبرت ليفاندوفسكي، إن الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا عارية تمامًا عن الصحة.
بحسب يومية “تلغراف” البريطانية، فإنه في حالة فشل بايرن ميونيخ في ضم ليروي ساني هذا الصيف، فسيتجه إلى ويليان من تشيلسي.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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