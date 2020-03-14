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إصابة رئيس الاتحاد الصربي بفيروس كورونا

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SAY7D NADER 0 تبليغ

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التاريخ: 14-مارس-2020

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إصابة رئيس الاتحاد الصربي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم يوم السبت أن رئيسه سلافيشا كوكيزا (42 عاماً) أصيب بفيروس كورونا.

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وبحسب موقع “العربية” ذكر الاتحاد الصربي عبر موقعه على الإنترنت: ثبت أن عينة سلافيشا كوكيزا إيجابية ويخضع للفحص الطبي وهو في حالة جيدة، ونتمنى له التعافي سريعا ونناشد كل الأندية والرياضيين التعامل بمسؤولية للتقليل من أضرار وباء كورونا.

والدوري الصربي من المسابقات القليلة في أوروبا التي لم تتأجل أو تلغى مبارياتها حتى الآن رغم أن مباريات يوم السبت تلعب بدون جماهير بقرار حكومي صدر يوم الجمعة.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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