الأولمبية السودانية: لم نتسلّم خطابًا من لجنة تعديل القانون أو الوزارة

كشف سكرتير الأولمبية السودانية حسام هاشم بحسب السودانى عن عدم استلامهم أيّ خطابٍ من لجنة تعديل القانون أو وزارة الشباب والرياضة الاتحادية.

وقال حسام هاشم في تصريحاتٍ صحفية أمس”الجمعة” إنّهم لم يتلقوا أيّ مكاتبةٍ سواء من الوزارة أو من اللجنة المكلفة بتعديل القانون.

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وأوضح هاشم أنّهم في اللجنة الأولمبية السودانية يولون العمل الرياضي الاهتمام وعازمون على استقراره.

وتابع”نحن كأولمبية يهمنا استقرار العمل الرياضي بالسودان وتطوير وترقية الرياضة”.

وأكمل”ليس هنالك ما يمنعنا التعاون مع الجهات ذات الاختصاص من أجل ذلك ونتمنى أنّ تكون لجنة تعديل القانون أيضًا حريصة على ذلك لأنّ هذا يهم وطن بأكمله وليس الأولمبية السودانية فقط”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)