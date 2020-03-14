الهلال يبدأ المناورة الإعدادية بـ”الجوهرة الزرقاء” بقيادة النقر

التاريخ: 14-مارس-2020
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يستأنف فريق الكرة بنادي الهلال بحسب السودانى في السابعة من مساء اليوم”السبت” الاستعدادات للمرحلة المقبلة من المنافسة تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الطاقم الفني الوطني، الفاتح النقر.
ووضع”النقر” خطة تحضيرية تمتدّ لـ”15″ يومًا سيعمل فيها على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المراحل السابقة.
وبعد مواجهة الفريق في الدوري الممتاز أمام الهلال الفاشر، منح الجهاز الفني لاعبيه راحة عن التدريبات لـ”72″ ساعة قبل أنّ يقرّر بدء الإعداد اليوم.
وسيخوض الهلال في إبريل المقبل بعد فراغ المنتخب الوطني من مبارياته أمام غانا، ماراثون صعب في الدوري الممتاز أمام الأهلي شندي والمريخ الفاشر وحي الوادي نيالا.
يشار إلى أنّ الهلال يتصدّر الممتاز حاليًا برصيد”51″ نقطة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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