التاريخ: 14-مارس-2020
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لجأت مدارس بأم درمان صباح اليوم ” السبت” بحسب السودانى لإرسال نتائج الامتحانات النهائية للتلميذات في قروبات (الواتس اب) التي أنشأتها مشرفات الفصول في وقت سابق بغرض المتابعة وضمت أمهات التلميذات.
وكشفت مديرة مدرسة الشيماء التابعة للمجلس الأفريقي بأم درمان الأستاذة عائشة سوار، عن إلغاء الاحتفال الراتب بنهاية العام الدارسي هذا العام وتكريم الأوائل والمتفوقات الذي كان مقررا له صبيحة اليوم.
وقالت لـ(السوداني) إن إلغاء الاحتفال هو اجراء احترازي، تفادياً للتجمعات التي تشكل مناخاً مواتيًا للإصابة وانتقال العدوى بفيروس كورونا.
من جانبهم أعرب عدد من اولياء الأمور عن تقديرهم لتلك الخطوة، وعده والد الطالبة بالمدرسة رهف فتح الرحمن، تعاملاً صحياً وتربويا مسؤولا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كرونا.. إرسال نتائج التلاميذ عبر تطبيق “الواتساب” تفادياً لانتقال العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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