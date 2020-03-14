حمدوك يؤكد استعداد الجهات المختصة للتصدي لوباء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى توخي الحذر في التعامُل مع جائحة “كورونا” التي أصبحت تنتشر بسرعة حول العالم، وقال في تغريدة على (تويتر) أمس: “يجب توخِّي الحذر لأنّ وباء كورونا ينتشر بسرعة. نحث جميع المُواطنين على اتباع الإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم”، وأشار حمدوك إلى أعمال بسيطة مثل غسل اليدين وتجنُّب الأماكن المزدحمة تكون مفيدة جداً خلال هذه المرحلة الحرجة، ونوّه إلى ما قاله مدير منظمة الصحة العالمية تادروس ادهانوم، من أن هذا مرض يمكن السيطرة عليه، وأضاف: “وأؤكد لكم أنّ كل الجهات المعنية مُستعدة لتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للتصدي لوباء كورونا”.

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