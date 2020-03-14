توجيهات وزارة الشباب و الرياضية للتصدى لوباء كورونا

أصدرت وزيرة الشباب و الرياضية ولاء البوشي توجيهات بإلغاء سفر الوفود والبعثات إلي الدول الموبوءة و تأجيل بطولات الجمهورية و المؤتمرات والفعاليات الشبابية إلي حين إشعار آخر. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، طالبت البوشي الإتحاد العام للسباحة وعبره الإتحادات الولائية توجيه جميع المسابح الخاصة والعامة بإيقاف نشاطاتها إلي حين إشعار آخر, فضلا عن إقامة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية دون جمهور. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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