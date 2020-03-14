شاهد بالفيديو وزيرالشؤون الدينية والأوقاف.. يحاصر كورونا بـتسع توجيهات جديدة

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الائمة بالبلاد لتقصير المدة التي يقضيها المصلون في المساجد تفاديا للازدحام ومنعا لانتشار جائحة الكرونا.

واصدرت الوزارة تسع توجيهات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، تضمنت تقليص الوقت بين الآذان والإقامة والصلاة بقصارالسور والإيجاز في خطب الجمعة والتخلي عن إقامة سرادقات للعزاء تجنبا للازدحام.

وقال وزيرالشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح في بيان قراه من منير سونا، السبت ان علي الأئمة التقصير في الصلوات وذلك بالاكتفاء بآيات قليلة مما تيسر من كتاب الله أو قصار السور وان على المصلين المباعدة بين الصفوف لما يزيد على المترونصف المتر حيث ثبت علميا ان انتقال فيروس الوباء يكون في ميافة متر بين المصاب والضحية الجديدة

و دعا الوزبر قادة الكنائس بالبلاد الى التسريع في الصلوات في الكنائس والمعابد منعا للازدحام والتجمعات و ان على لآباء من المطارنة الآرثوذكس الاجتهاد في كيفية تفادي طقوس التناول في صلواتهم تحوطا من انتقال العدوى.

وفيما يلي نورد النص الكامل لتوجيهات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي أوردها السيد الوزير في منبر (سونا) اليوم:

انسجاما مع الوضع العام وتماشيا مع موقف وزارة الصحة والتزاما بتوجيهاتها فإننا نود أن نوجه كل مؤسساتنا الدينية بالبلاد إلى الآتى :

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– على شيوخنا المؤذنين تقصير الوقت بين الآذان والإقامة .

– علي الأئمة التقصير في الصلوات وذلك بالاكتفاء بآيات قليلة مما تيسر من كتاب الله أو قصار السور.

– على خطباء الجمعة الإيجاز في الخطبة دون الإخلال بشروطها تفاديا للازدحام والمكوث بأعداد كبيرة في مكان واحد .

– على المصلين التباعد بين الصفوف بحيث تكون المسافة بينها لا تقل عن المتر ونصف.

– على السادة المتصوفة التقليل من الاجتماعات التي تعقد للذكر في الليالي والحوليات في المواسم الدينية .

– على علمائنا ومشايخنا وفقهائنا إيقاف حلقات العلم والندوات والمحاضرات إلى أن ينجلي أمر هذا الداء .

– أرجو أن أوجه الذين يقيمون لأمواتهم سرادق عزاء بالاكتفاء بالدفن وتقبل العزاء في فقدهم في المنزل دون نصب سرادق منعا للتجمعات وكذا مناسبات الأفراح والأعراس كل ذلك تحوطا وحفاظاً على النفس وأخذاً بالأسباب .

– على السادة القساوسة والمطارنة والخدام والشعوب التسريع في الصلوات في الكنائس والمعابد منعا للازدحام والتجمعات .

– على السادة الآباء من المطارنة الآرثوذكس الاجتهاد في كيفية تفادي طقوس التناول في صلواتهم تحوطا .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)