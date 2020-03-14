عطبرة تستقبل حالة اشتباه بكورونا وتعلن جاهزيتها لمجابهة المرض

قال عبدالمنعم بلة، رئيس دائرة الصحة الوزير المكلف، بأنه حضر لمستشفى عطبرة حالة مريض في العقد الخامس من عمره يعاني من الحمي ونسبة لأن المريض قادم من أسوان بجمهورية مصر العربية (منطقة موبوءة) وتعاني من حالات فيروس (كورونا) تم التحفظ عليه وحجره صحيًا وأخذ عينة منه وإرسالها للخرطوم كإجراء روتيني عادي وتحوطاً عند حدوث مثل هذه الأوبئة حولنا.

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وبحسب اليوم التالي،أكد عبدالمنعم بلة بأنهم في الوزارة على أهبة وأتم الاستعداد لمجابهة هذه المخاطر بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية. وأضاف بأنه وبرعاية مباشرة ودعم متكامل من اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين، والي نهر النيل، قامت

الوزارة بتشييد مركز عزل متكامل ومجهز لمقابلة أي طواري. وأضاف بأن الوالي يتابع شخصياً لحظة بلحظة الموقف الصحي بالولاية. وطمأن الجميع بأن الولاية تشهد الاستقرار الصحي التام. وأضاف( أننا نتابع بدقة أي تطورات ولا يوجد مايدعو للرهبة).

مشيداً بتفاعل حكومة الولاية بقيادة الوالي وبكافة الأجهزة مع كافة برامج الوزارة للحفاظ علي صحة الإنسان وسلامته.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)