تاجر يبلغ الشرطة بالاعتداء عليه ونهب امواله اثناء شراء الخبز

التاريخ: 14-مارس-2020
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ابلغت شرطة الشمالي ام درمان افاد احد التجار افاد ان بلاغه بان عدد من المتهمين اعتدوا عليه واتلفوا زجاج عربته ونظارته وتم نهب مبلغ 280 ألف جنيه وذلك بسوق الشجرة ببيت المال.
وبعد اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة بحسب صحيفة الدار، ومن خلال التحري افاد بانه حضر المخبز بسوق الشجرة بهدف شراء الخبز الا ان المتهمين منعوه من الشراء واعتدوا عليه بالضرب ونهبوه تم القبض على المتهمين وباستجوابهم انكروا الواقعة وجار التحري حول البلاغ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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