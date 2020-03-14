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اب يترك رسالة حزينة ويختفي عن الانظار

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-مارس-2020

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اب يترك رسالة حزينة ويختفي عن الانظار

 

تقدم احد الابناء ببلاغ لشرطة غرب الحارات يقيم الثورة الحارة 57 افاد في بلاغه بان والده البالغ من العمر 55 عاما سليم العقل خرج من منزلهم الى جهة غير معلومة ولم يعد الى المنزل.

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وترك لهم رسالة بحسب صحيفة المجهر، تحتوي على الآتي: مطالب بديون كثيرة وليس بمقدوره سداد هذه الديون وان الحياة قد ضاقت به لذلك قرر ان يختفي من حياتهم وبعد عثور الابن على الرسالة واطلاع الاسرة على محتواها انهاروا بالبكاء ويطالبون الاب بالعودة ومواجهة الواقع مهمة كانت الظروف قامت على اثره الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 44 اجراءات وجار البحث عن الاب المختفي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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