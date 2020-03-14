“حميدتي” إلى القاهرة بدعوة رسمية من الرئيس المصري

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، صباح اليوم ”السبت” إلي جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وبحسب السوداني الإلكترونية، سيبحث “حميدتي” خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات للاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)