التاريخ: 14-مارس-2020
178 مشاهدة
توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، صباح اليوم ”السبت” إلي جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب السوداني الإلكترونية، سيبحث “حميدتي” خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات للاهتمام المشترك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” إلى القاهرة بدعوة رسمية من الرئيس المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.