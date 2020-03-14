نائب رئيس مجلس السيادة يصل القاهرة

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم(السبت) العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال اعلام مجلس السيادة في بيان أن نائب رئيس المجلس سيبحث مع الرئيس المصري، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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