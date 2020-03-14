توجيهات عاجلة من الشؤون الدينية لمكافحة كورونا  

السبت 14 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف نشرة حوت عدة موجهات للمؤسسات الدينية في البلاد(المساجد والمعاهد الدينية)، وقضت بتقصير الوقت بين الاذانين، والتقصير في الصلوات بالسور القصيرة.



ودعا وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح أحمد، ائمة المساجد بايجاز خطبة الجمعة دون الاخلال بشروطها تفاديا للزحام والمكوث باعداد كبيرة في مكان واحد.

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كما حثت التوجيهات المصلين التباعد بين الصفوف بحيث تكون المسافة بينهم لاتقل عن متر، كما دعت للتقليل من الاجتماعات والحوليات الدينية، وعدم اقامة سرادق العزاء ومناسبات الافراح.

وطلبت من العلماء والمشائخ ايقاف حلقات العلم والندوات والمحاضرات إلى ان ينجلي امر هذا الداء.

ودعت القساوسة والمطارنة والخدام والشعوب التسريع في الصلوات في الكنائس والمعابد منعا للازدحام والتجمعات.