حميدتي يتلقى دعوة لزيارة الكونغو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تلقّى النائب الأوّل لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، دعوة رسمية لزيارة جمهورية الكونغو في الفترة المقبلة.
والتقى “حميدتي” بمقرّ إقامته أمس، بوفدٍ من جمهورية الكونغو برئاسة وزيرة الخارجية ميري نوتمبا والقائم بالأعمال لدى سفارة الكونغو بالخرطوم الذي قدم الدعوة للنائب الأول، بجانب مستشار وزير الخارجية لشؤون الاستثمار، وامتدح “حميدتي” العلاقات المُتطوِّرة بين البلدين، وأكد حرص السودان على الارتقاء بها في المجالات كَافّة.
وبحث اللقاء، سُبُل تعزيز التعاوُن في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعبّر الوفد، عن استنكار وإدانة حكومة وشعب الكونغو لمحاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
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