خلافات الحرية والتغيير تنذر بتفكك الحلف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قطع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بأن أستقالة أبراهيم الشيخ لم تكن بسبب أى خلافات داخلية ، واكد لدي مخاطبته الحشد الجماهيري بمدينة ود النيل ولاية سنار – الاسبوع الماضى – ان الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير لن تنتهي .

ننقل كلام السيد عمر الدقير هنا مستشهدين به على هشاشة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وانه لن يكون بمقدوره احتضان حكومته بشكل تام حتى يعبر بها من مواقع الازمات الى بر الامان .

كلام الباشمهندس الدقير فى هذا الخصوص لم يكن الاول ولن يكون الاخير فقد سبقه قاده اخرون فى التحالف اكدوا على ما ذهب إليه الرجل وحذروا من مخاطر جمة يمكن ان تعود سلبا على الوضع السياسى المأزوم أصلا فى البلد بسبب تفكك قوى إعلان الحرية والتغيير وهشاشة تركيبتها وضعف العلاقة بين مكوناتها مما سوف يسهم لا محالة فى ضعف هذه المنظومة والذى سيؤدى بدوره الى ضعف الحكومة المستندة إليها ، وهذا لايساعد على خلق الجو المعافى السليم لقيادة ركب التنمية واخراج البلد من وهدتها.

عمر الدقير لم يكن وحده من ذهب الى هذا القول كما اشرنا سلفا وانما هناك اخرون على مستوى عال فى هيكلة التحالف وبناءه القيادى قالوا هذا الكلام أو آخر مشابه له فى المضمون ويؤدى لنفس النتيجة مما يعنى ان هذا التحالف الهش غير المستقر على قرار متين وارضية صلبة سيكون حتما فى اختبار حقيقى أمام أول تجربة يخوضها ويمكن ان يسقط سقطة شنيعة ومدوية فى أول عاصفة عاتية يواجهها وربما تؤدى الى اقتلاع جذوره والقضاء عليه .

السيد الصادق المهدى ممن سبقوا الى انتقاد هذا الحلف العريض واعتبره ليس إلا بالونا كبيرا فى وضع ماقبل الانفجار وعندما يطرشق فلن يمكن استعادة ضبطه واعادته للعمل وسيكون قد تمزق اشلاء ، ودعى الى ضرورة مراجعة ميثاق تكوينه واعادة بنائه على اسس متينة تضمن قيامه بدوره كما خطط له المؤسسون.

السيد محمد عصمت القيادى بالتحالف ورئيس احد الاحزاب الاتحادية الديموقراطية قال غاضبا ان تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير قد استنفذ غرضه ولم يعد مجديا الابقاء عليه ، وانه لا حل أمام القطاع العريض من الثوار سوى إعادة انتاج ثورتهم من جديد بعد ان سرقها بعض الادعياء.

هذه نماذج من هجوم بعض قادة قوى إعلان

الحرية والتغيير على تحالفهم الهش مما ينذر بما لا يحمد عقباه ويخيف من تفكك هذا التحالف أو على الاقل المصير المجهول الذى ينتظره.