بسبب كورونا.. نصر الله يشن هجوما عنيفا على ترامب: أكبر كذاب هو وفريقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله في كلمة تحدث فيها على مواجهة فيروس كورونا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر كذاب هو ونائبه والفريق الذي يتابع معركة كورونا.

وأضاف نصر الله: “الرئيس الأمريكي كان يحاول التخفيف من خطورة كورونا في الولايات المتحدة، بينما خرج أحد المسؤولين ليكذب كلامه”.

وتابع: “ترامب يدعي أنه يريد مساعدة إيران، وهذا نفاق لأن من يريد أن يساعد يرفع العقوبات في المجالات الطبية والصحية”.

واعتبر أن مواجهة كورونا قابلة للتحقق سواء في ما يتعلق بمنع وحد الانتشار أو بمعالجة المرضى، مضيفا أنه عليهم تحديد الهدف من معركة مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وأطقمها والمستشفيات والأطباء وكل ما يتصل بالعمل الصحي هم بالخط الأمامي ويجب أن ينظر إليهم على أنهم ضباط الخط الأمامي.

وأضاف أن كورونا يطال كل مجالات حياة الناس والكرة الأرضية ولا يقف عند حدود العدد، موضحا أن لبنان أمام عدو تهديده واضح وكبير وواسع.

ولفت إلى أن الوازع الديني هو من أهم الدوافع للانتصار في هذه المعركة، كما حصل في معركة المقاومة، ولا يجوز أن يفتح الباب أمام المزايدات في هذا المجال.

وأضاف: “لا يجب مقاربة كورونا من منطلق مذهبي أو طائفي أو عرقي، نحن أمام معركة إنسانية بالكامل ويجب أن نخوضها من منطلق إنساني بالكامل”.

ودعا نصر الله إلى الالتزام بكل التدابير والإجراءات التي تصدر عن الحكومة والإدارات ورأى أن كورونا وباء خطير لكن مواجهته سهلة… “اعتبروا أنفسكم بحرب ونفذوا… هذه إجراءات المطلوبة منكم”.

كما أعلن أن “حزب الله” يضع كل إمكانياته وطاقاته في تصرف الحكومة ووزارة الصحة لخوض هذه المعركة، لافتا إلى أنه يجب أن يحضر الجميع نفسه والبلد للأسوأ.