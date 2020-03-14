السعودية خاسرة بحرب النفط.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تابع العالم خلال اليومين الماضيين تداعيات ما اصطلح عليها بحرب النفط وذلك بعد السجال القوى بين السعودية وروسيا أثر قيام الرياض وساندتها فى ذلك ابوظبى بزيادة الانتاج الى مايفوق المتفق عليه فى منظمة اوبك مما اعتبرته روسيا خرقا من السعودية لاتفاق سابق فى هذا الباب وسعيا للاضرار بروسيا ، وفى الجانب الاخر اعلن الرئيس ترامب تأييده للخطوات السعودية لانه فهم انها تاتى فى سياق أضعاف روسيا وفنزويلا وايران ، وقد اعتبر الروس ان الامر فى مجمله مؤامرة سعودية اماراتية بتوجيه امريكى حتى يتم أضعاف روسيا والتاثير السالب عليها بفعل التدنى المريع فى اسعار النفط لكنها رفضت الابتزاز واعتبرت ان السعودية والامارات مهما عظمت احتياطياتهما فلن تستطيعا الوقوف بوجهها ، وقالت موسكو ان لديها احتياطيات ضخمة تمكنها من الصبر لسنوات وتحمل انخفاض الأسعار اكثر فاكثر معتبرة ان صبر السعودية سينفذ وان انهيارها حتمى لو قررت المضى فى هذا الطريق الخطر الذى لن يكون بمقدورها تحمله .

الخبراء يرون ان الرياض تسعى من خلال زيادة انتاجها الى دفع الروس لاتفاق جديد

يحدد سقوفا وسعرا غير السائد الان لكن موسكو تقول ان ميزانيتها كانت من دون عجز عندما كان السعر أعلى من 45 دولارا للبرميل. والآن وقد انخفض السعر فإن ميزانيتها قد تكون خالية من العجز بفضل احتياطيات صندوق الرفاه الوطني، حتى عند سعر 25 دولارا للبرميل وإن ذلك سينهك الرياض جدا خاصة وان الحرب المستعرة هذه هى حرب على البقاء اقتصاديا والبقاء فيها لمن يمتلك نفسا اطول ولديه احتياطيات أكثر وبالتالى سيكون قادراً على الصمود لفترة أطول بأسعار منخفضة.

وليس خافيا على احد ان ظروف السعودية قد لاتساعدها على الصمود اكثر وربما تتسبب هذه الضغوط الاقتصادية الهائلة ان استمرت طويلا فى جعل السعودية تبحث عن مخرج فمصاريف الحرب على اليمن المستمرة منذ سنوات اكثر من ان يتحملها النظام السعودى المنهك أصلا سواء بالصراع الداخلى والتنافس بين الاجنحة المختلفة فى الأسرة المالكة ومايترتب على ذلك من ارهاق للحكم بكل مؤسساته ، وايضا بفعل النجاحات اليمنية الكبرى فى استهداف مواقع انتاج وتصدير النفط سواء أكان ذلك فى شن الضربات الدقيقة على الخط الناقل لانابيب نفط شرق غرب أو تلك الضربات النوعية لمنشات ارامكو فى اكثر من مكان ولاكثر من مرة التى جعلت السعودية – بحسب المختصين – تفقد نصف انتاجها النفطى ، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للعديد من الشركات الكبرى

التى بذلت لصيانة الاضرار إلا ان قطاع النفط السعودى لم يتعاف بالكامل ، وكل هذه العوامل وغيرها تجعل الرياض الاضعف والاقل صبرا فى تحمل نتائج حرب النفط التى ابتدرتها ولن يكون بيدها تحديد نهايتها.