لقمان أحمد : نهدف لبناء إعلام حر ومستقل في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد إن خطته لبناء إعلام حر ومستقل في السودان تأتي بالاعتماد على الموارد الذاتية ودعم أهل البلاد من دافعي الضرائب ودعم أصدقاء السودان حول العالم .

وأوضح أن لقاء الهيئة مع أصدقاء السودان جاء في هذا الإطار مبيناً أنه التقى بمكتبه بأم درمان في اجتماع ناجح أندريا تريسى كبيرة مستشاري دعم الفترة الانتقالية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وكيث ماكماهون نائب السفير البريطاني فى السودان وصوفيا هيرش مديرة مشروعات الاتحاد الأوروبي فى السودان وفاليري مايوت مسؤولة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية بالسودان وقبلهم تيفني لينش كبيرة منسقي المشروعات فى الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية.

وقال لقمان إن كل هذه اللقاءات هدفت إلى التعريف بماضي وحاضر ومستقبل الإذاعة والتلفزيون والاحتياجات الضرورية للهيئة التي تعاني من مشاكل هندسية وفنية وتحتاج إلى كثير من التأهيل والتطوير.

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