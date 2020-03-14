ماذا يفعل وفد ال FBI في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها الحكومة عن سعيها للتواصل والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس فى هذا اشكال، وليس جديدا إتجاه الحكومة للتواصل مع الادارة الأمريكية واقناعها باهمية رفع العقوبات الاقتصادية المرفوعة على البلد والعمل على ازالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ، وليس هذا من الامور الخفية أو التى تنكرها الحكومة أو تحتاج الى تبريرها ومع ذلك نؤكد القول الذى يتبناه كثيرون بان من يثق فى الوعود الأمريكية ويرى جدوائية الاصطفاف مع واشنطون فى ظلمها للاخرين فهو شريك لها فى الظلم أما ذاك الساعى الى الاستفادة من امريكا وقوتها وتقدمها بما يحقق مصلحة بلده فهو احمق ان ظن امريكا بلدا تحكمها القيم وتسودها مبادئ الخير والانسانية حتى ينتظر منها خيرا او يتوقع منها خدمة أو مساعدة دون ان تجنى منها مقابل ، وليس فى هذا إشكال بالطبع فالعلاقات تقوم على المصالح لكن اميركا يمكن ان تستغلك وتضغطك وتتآمر عليك وتوصلك الى ان تفقد كل ما تملك فى سبيل ان تستفيد هى منك ولو ادى ذلك لسرقة مواردك وافقار شعبك واذلاله ، وعليه فليس من العقل فى شيئ تصديق اميركا والاغترار بها.

نقول هذا الكلام ونحن نقرأ مانشيت صحيفة التيار الصادرة صباح الجمعة بالعاصمة الخرطوم الذى جاء على النحو التالى :

مصدر لـ”التيّار”: فريق الـ”أف بي آي” موجود بالخرطوم وصادف حادثة”حمدوك”

وهذا الخبر جاء تعليقا على آخر اعلن عنه السيد وزير الاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ويؤكد وصول فريق من المخابرات الأمريكية FBI للخرطوم للمشاركة فى تيم التحقيق المختص بمحاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك ، وقال السيد الوزير ان المخبرين الأمريكان انضموا الى زملائهم السودانيين الذين بدأوا التحقيق فى الجريمة أصلا ، واردف السيد الوزير يقول ان ذلك يأتى فى اطار التعاون لمحاربة الارهاب ، ومع اننا قلنا لامرحبا بوفد ال FBI فى الخرطوم ولم نر لزوما لاشتراكهم فى التحقيق ولا نصدق ادعاء اميركا حربها على الارهاب ، لكن ماذا نقول وصحيفة التيار تقول ان وفد ال FBI كان موجودا بالخرطوم وتصادف ذلك مع محاولة الاغتيال وهذا يتعارض مع الرواية الرسمية التى اعلنها السيد وزير الاعلام وتدعى ان الوفد الاستخبارى وصل الخرطوم بعد حادثة محاولة الاغتيال للمشاركة فى التحقيق ، ولاى شخص ان يتساءل لماذا تخفى الحكومة الحقيقة أو لنقل أين هى الحقيقة هنا ؟ ولنا ان نتساءل ما الذى يفعله الأمريكان فى بلادنا ؟ وما الذى يجعل ال FBI متواجدا بالخرطوم وما الذى يريدونه منا ؟ وماذا تقول الحكومة ؟