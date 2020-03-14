قيادي بالشعبي: حكومة حمدوك انشغلت بأشياء هائفة ككرة القدم النسائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الأمين العام بالإنابة للمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة عن امتلاكه معلوماتٍ تؤكّد اشتراك عدد من القيادات في الحرية والتغيير”رجال مال وأعمال” مع جهاز الأمن سابقًا”جهاز المخابرات” في صفقات مالية.

وقال بشير إنّ قيادات في التغيير كانت لا شئ وبعد الصفقات مع الأمن أصبحوا الآن من الأثرياء.

وأضاف قائلاً” نحن نعرف من الذي استفاد من بنك”بي.تي.أي” في كينيا، ومن الذي استفاد من بنك البحرين ومن الذي قبض”800″ مليون دولار في التجارة مع الأمن، ومن الذي أراد بيع بيته في نمرة”2″ ومنحه الأمن عقودات البترول وأصبح بعدها مليارديرًا”.

وقال بشير إنّ الحكومة لا تخاف الله، وعندما جاءت حاربت رب العالمين.

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وأضاف” قالوا ما دايرين شريعة، ولا قرآنًا في المدارس، والبحارب الله ينتظر العقوبة”.

وأكّد أنّ حكومة حمدوك انشغلت بأشياء هائفة ككرة القدم النسائية وتركت معاناة المواطن.