مظاهرات حاشدة ضد الجيش الأمريكي بعد دهس طفل بسيارة لـ “قسد” في دير الزور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج العشرات من سكان القسم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم “قسد” التابع له، بمظاهرة شعبية في مركز ناحية “الكسرة” بريف محافظة دير الزور السورية، نددت بما وصفوه بـ “جيش الاحتلال والموالين له”.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” بمحافظة الحسكة نقلاً عن مصادر أهلية، بأن العشرات من سكان ناحية الكسرة (45 كم إلى الشمال الغربي من مدينة دير الزور)، من أبناء عشيرة المناصرة (إحدى عشائر قبيلة البقارة)، خرجوا بمظاهرة جماعية تنديداً بممارسات تنظيم ” قسد” التابع لـ “قوات الاحتلال الأمريكي”.

وتابع المراسل بأن السبب الرئيسي لخروج المظاهرات، التي شهدتها المنطقة، اليوم الجمعة ١٣ مارس/آذار، هو قيام سيارة تتبع لتنظيم “قسد” كانت تسير بسرعة عالية بصدم طفل من سكان “الناحية” ما أدى لوفاته على الفور، بينما لاذ السائق بالفرار بعدها.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل “سبوتنيك” بأن مجموعات من تنظيم “قسد” التابع للجيش الأمريكي، قامت بحصار موقع المظاهرات في مركز البلدة وأغلقت مداخلها كافة بشكل كامل، ومنعت الأهالي من الدخول والخروج خوفا من امتداد المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور الشمالي الغربي خلال الأيام الماضية.

وبين مراسل “سبوتنيك” بأن ناحية “الكسرة” تتألف من قرى عدة هي: “جزرة البوكمال، جزرة ميلاج، حمار العلي، زغير جزيرة، شاطئ، صحوة، كبر، هرموشية، حوايج جزيرة، سفيرة تحتاني، سفيرة فوقاني، محيميدية، أبو خشب، جروان أبو الهيال” حيث تشهد هذه القرى منذ فترة حالة من التوتر والمظاهرات الجماعية ضد الوجود الأمريكي وتنظيم” قسد”.

وتشهد قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور ومناطق شرق الفرات الأخرى في محافظتي الرقة والحسكة مظاهرات من قبل الأهالي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” من مناطقهم كما تطالب بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي وتندد بممارساتهم ضد الأهالي.