أمير قطر يصدر توجيها عاجلا بشأن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، توجيها بشأن إيران.

وجه أمير قطر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى ايران، نظرا لتفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) هناك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

​وذكرت الوكالة أن “هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع”.

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