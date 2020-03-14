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فتاة تدون بلاغ ضد شاب حاول ابتزازها بصور خاصة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-مارس-2020

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فتاة تدون بلاغ ضد شاب حاول ابتزازها بصور خاصة

 

ابلغت احدى الفتيات شرطة الكلاكلة، افادت في بلاغها بان احد المتهمين قد قام بتصويرها صور خاصة وطلب منها الحضور اليه متى ما اراد ذلك وفي حالة رفضها الانصياع لاوامره سيقوم بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب صحيفة المجهر فقد قام الشباب تهديدها بنشر الصور تم القبض على المتهم ووضعه في البلاغ المفتوح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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