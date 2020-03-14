القبض على شاب نهب هاتف فتاة في الشارع العام بام درمان

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة نجحت الشرطة في توقيف شاب نهب هاتف فتاة اثناء عودتها الى منزلها بضاحية امبدة غرب ام درمان. Advertisements وبحسب مصدر تحدث لصحيفة المجهر فان الشاب كان قد ارهب الفتاة واستولى على هاتفها، وفور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي باشرت تحقيقاتها والقت القبض على المتهم في زمن وجيز. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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