الهلال يستأنف تحضيراته اليوم ويحدد موعد التجارب الودية

التاريخ: 14-مارس-2020
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يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت لاستئناف تحضيراته استعداداً للاستحقاقات المحلية التي تنتظره في بقية الموسم الحالي على صعيد الدوري الممتاز وكأس السودان، وذلك بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الطاقم الفني للاعبين والمقدرة بثلاثة أيام في ظل تأجيل مباريات الفريق المحلية لحين فراغ المنتخب الوطني من استحقاقاته القادمة بمواجهة غانا ذهاباً وإياباً في تصفيات أمم أفريقيا.
وينتظر أن يستعين الطاقم الفني للأزرق بمجموعة من لاعبي فريق الشباب بالنادي لتكملة التدريبات في ظل تواجد ثمانية لاعبين بالمنتخب الوطني، إلى جانب سفر جمال سالم للانضمام لمنتخب أوغندا إضافة إلى المصاب محمد دراج ليفتقد الأزرق خلال التحضيرات لخدمات عشرة لاعبين.
وعلى صعيدٍ متّصلٍ بحسب صحيفة الصيحة، حدد الطاقم الفني مواعيد المباريات الودية التي يرغب في خوضها والتي حددها بمباراتين اختار لهما يومي 19 و26 مارس الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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