“البوشي” تدعو لاجتماع طارئ يضم قادة الوزارة واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية

تفيد مُتابعات مصادر أنّ وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، أعلنت حالة الطوارئ القُصوى لمواجهة أيِّ تهديدٍ مُحتمل بانتشار فيروس “كورونا” في السودان، ووفقاً للمصادر فإنّ وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي شرعت في اتخاذ تدابير وقائية، ووجهت بالدعوة لاجتماع طارئ يضم قادة الوزارة بقادة الاتحاد السوداني لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

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ويتوقّع أن يلتئم الاجتماع اليوم للاتفاق على الإجراءات الوقائية اللازمة والتي ينتظر أن تشمل استمرار المسابقات الكروية خلف الأبواب المُغلقة بمنع الحُضُور الجماهيري، إلى جانب تعليق بعض الأنشطة الرياضية الأخرى مُؤقتاً.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ الاجتماع يُمكن أن يبحث إمكانية تأجيل رحلة المنتخب الوطني الأول إلى توغو لإقامة معسكر إعدادي قبل مباراتي غانا، سيما في ظل إمكانية اتّخاذ الاتحاد الأفريقي لقرار بتأجيل مُباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)