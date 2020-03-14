سيجارة تسبب في حرق محل لتنجيد الاثاثات با مدرمان

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة تسببت سيجارة في حق محل لتنجيد الاثاثات وذلك بالثورة الحارة “51” غرب الحارات بام درمان. Advertisements وبحسب شهود عيان تحدثوا لصحيفة المجهر فان احد الاشخاص كان قد قام بتدخين سيجارة ورمى بعاقبها داخل المحل، واوضح انه ليس هناك احد انتبه لها، وعند اغلاق المحل ليلا اشتعلت النيران بفعل تلك الشرارة مما سببت خسائر كبيرة في الممتلكات، وفور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي باشرت التحقيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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