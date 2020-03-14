العضوية والجمعية تُفجِّران براكين الغضب في المريخ

فجّرت قرارات مجلس المريخ الأخيرة بعد اجتماعه الذي انعقد أمس الأول برئاسة سوداكال، براكين الغضب وسط أنصار النادي الذين شنّوا هُجُوماً عنيفاً على المجلس، ووجّهوا له انتقادات حادّة، وذلك بعد أن قرر مجلس المريخ رفع رسوم الاشتراك الشهرية للعضوية لـ(500) جنيه بدلاً من (10) جنيهات، وهو ما اعتبره أنصار الأحمر توجُّهاً واضحاً من المجلس للسيطرة على العُضوية وحرمان الجماهير والبسطاء منها ووسيلة للاستمرار في إدارة النادي.

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كما لاقى قرار المجلس بتكملة عضويته وملء شواغر المُستقيلين ذات القدر من الانتقادات، لأنّ جماهير المريخ اعتبرت القرار مُؤشِّراً واضحاً للتهرُّب من عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد سيما وأن المجلس لم يتطرق في قراراته لهذا الأمر رغم أن هنالك قراراً رسمياً صادراً في وقتٍ سابقٍ بعقد جمعية عمومية لانتخاب اللجان العدلية في مارس، ثم جمعية لانتخاب مجلس جديد يوم (21) أبريل. وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ الفترة المُقبلة ستشهد تزايُد الضغوط على المجلس من قبل الجماهير احتجاجاً على تلك القرارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)