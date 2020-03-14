التاريخ: 14-مارس-2020
3 مشاهدة
تمكن لص من السطو على صيدلية فجر الجمعة واستولى منها على مبالغ مالية وبعض الادوية وذلك بالخرطوم.
وابلغ مصدر بحسب صحيفة المجهر بان اللص تسلل الى الصيدلية فجرا وقام بكسر الباب واستولى على مبالغ مالية وبعض الادويةـ واوضحان كاميرا المراقبة بالمحل اظهرت اللص اثناء عملية السرقة، وان صاحب الصيدلية قام بتدوين بلاغ بالحادث واوضح المصدر ان الشرطة باشرت التحقيق في الحادث للقبض على اللص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لص يسطو على صيدلية بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.