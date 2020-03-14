لص يسطو على صيدلية بالخرطوم

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة تمكن لص من السطو على صيدلية فجر الجمعة واستولى منها على مبالغ مالية وبعض الادوية وذلك بالخرطوم. Advertisements وابلغ مصدر بحسب صحيفة المجهر بان اللص تسلل الى الصيدلية فجرا وقام بكسر الباب واستولى على مبالغ مالية وبعض الادويةـ واوضحان كاميرا المراقبة بالمحل اظهرت اللص اثناء عملية السرقة، وان صاحب الصيدلية قام بتدوين بلاغ بالحادث واوضح المصدر ان الشرطة باشرت التحقيق في الحادث للقبض على اللص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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