حزب الأمة شمال دارفور ينتقد تكوين لجنة إزالة التمكين

وَصَفَ رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور المهندس أنور إسحق سليمان، قرار والي الولاية بتكوين لجنة إزالة التّمكين ومُحاربة الفساد بالمُعيب وغير المُوفّق ويَضُم عناصر من النظام البائد، واعتبر أن تكوين اللجان الفرعية من صلاحيات اللجنة المركزية.
وقال المهندس أنور بحسب صحيفة الصيحة، إنّ عناصر النظام البائد مُمسكة بمفاصل السُّلطة في الولاية ومُسيطرة على الوزارات وشركات القطاع العام، وإن التغيير بشمال دارفور شكلي فقط.
وأشار إلى أنّ لجنة التمكين لم تُؤدِ أيِّ عملٍ على أرض الواقع، ونوّه لتدني الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه، وكشف عن وقفات لمُواطن الولاية للمُطالبة بتغيير مدير التوزيع القيادي بحزب المؤتمر الوطني المَحظور وبقية القطاعات الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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