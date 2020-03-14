خبر صادم: أب يعثر على اطفاله داخل صندوق حديد ووفاة اثنان منهم

التاريخ: 14-مارس-2020 فى : حوادث 21 مشاهدة تلقت شرطة محلية المفازة بولاية القضارف حادثاً صادما وذلك على اثر تدوين بلاغ من معلم يبلغ من العمر 55 عاما، افاد في بلاغه بعثوره على ابنائه الثلاثة داخل صندوق حديد توفى اثنان منهم الى رحمة مولاهم يبلغ الطفل الاول من العمر تسع سنوات والطفلة الثانية خمس سنوات نقلت الجثتان الى المشرحة واسعف الطفل الثالث للمستشفى لتلقي العلاج. Advertisements وسلمت الجثتان بحسب صحيفة الدار لذويهم عقب التشريح ويتابع المتحري الاجراءات لمعرفة الاسباب التي ادت لدخول الاطفال لصندوق الحديد واغلاقه عليهم كما ادى لوفاة اثنان منهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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