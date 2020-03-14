استمرار اعتصام طلاب “جامعة السلام” منذ 12 يناير

شَكَا طلاب جامعة السلام – تجمع كلية هندسة النفط والمياه، الذين يعتصمون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ 12 يناير الماضي من عدم حل مُشكلتهم حتى الآن، ومن الظروف السيئة التي يعيشونها في العراء. ودفع الطلاب بعدّة مطالب ضمنوها في مذكرة لوزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، والتي أكّدت عبر بيانٍ انتظار الميزانية.

وقال عُضو لجنة الطلاب محمد بشير بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الوزيرة لم تقابلهم منذ بدء اعتصامهم سواء بمكتبها أو أمام الوزارة، وأضاف أن عددهم كان (100) طالب عند بدء الاعتصام وحالياً يَعتصم (60) طالباً.

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من جانبه، قال عضو اللجنة عوض محمد، إن الكلية تحتاج لهيكلة إدارية كاملة بتعيين عميد مُؤهّل له علاقة بالمجال وكذلك نائبه، إضافةً لمُسجِّل ومُمثل عميد شؤون الطلاب، وأضاف أنّ العميد الحالي أستاذ رياضيات ليست له علاقة بالهندسة، وتابع بأن الكلية تحتاج رؤساءً للأقسام الثلاثة “النفط، الاستكشاف النفطي والتكرير والبتروكيماويات”، بِجَانب تَعيين دكاترة مُختصين في المجال ومُساعدي تدريب، ووصف المناهج بأنّها غير مُواكبة للتغييرات الحديثة في المجال، كما لا يُوجد منهجٌ ثابتٌ بالكلية، وقال إنّ المكتبة تفتقر لأبسط المَراجع المُتخصِّصة والحديثة، إضَافَةً لضيق مساحتها والتي تحتوي (50) مقعداً، وطَالَبَ بقاعات إضافية لاستيعاب الطلاب وصيانة وتجهيز القَاعَات الموجودة.

وشكا عوض من عدم وجود تدريب عملي بالحقول والمصافي، رغم أنّ الكلية قريبة من الحقول النفطية، بجانب أنّ البيئة العامة في الكلية سيئة جداً، حيث تحتاج إلى سورٍ مُكتملٍ وتخطيطٍ ونظافةٍ عامةٍ، وطالب بتهيئة البيئة الجامعية وتوفير الخدمات الأساسية، وشدّد عوض بإقالة الحرس الجامعي الحالي الذي كان يسمح بدخول القوات النظامية للكلية وتهديد ومُلاحقة الطلاب بالتعاوُن مع الأجهزة الأمنية في النظام البائد، وطَالَبَ بتنصيب طاقم جديد يقوم بواجباته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)