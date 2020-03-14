بلال: الفساد هو المعوق الأكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية في السودان

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم بلال أن أهم أهداف العدالة الاجتماعية هي محاربة الفقر والفساد واصفاً الأخير بأنه المعوق الأكبر لتحقيقها.

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وقال بلال، في افتتاح ورشة المؤتمر الاقتصادي بدار حزب المؤتمر السوداني بحسب صحيفة الجريدة، قال أن بعض مناطق السودان تعاني من غياب التنمية في كل أوجهها، كما لا تتوفر فيها آليات لاقتصاد السوق لانها تعيش على الاقتصاد المعيشي، لذلك فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تحديث القطاع التقليدي الذي يعيش 70% من السكان عليه على حد تعبيره وأوصى دكتور بلال بضرورة المرونة في التخطيط التنموي في السودان ومراعاة خصوصية الاقاليم المختلفة فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)