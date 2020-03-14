لجنة الأطباء تدعو أسرة المتوفى بـ”كورونا” بالإلتزام بـ”العزل المنزلي”

وجهت لجنة أطباء السودان المركزية، كل المقيمين بالسودان الذين خالطوا المواطن السوداني الذي أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في الفترة من تاريخ قدومه إلى تاريخ وفاته؛ القيام بالاجراءات الاحترازية المتمثلة في العزل المنزلي ولبس كمامات جراحية إن وجدت وعدم لمس أي من أفراد المنزل، والاتصال فوراً بوزارة الصحة السودانية أو أقرب وحدة صحية لأخذ المشورة واتباع التوجيهات.

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كما وجهت اللجنة في بيان أصدرته بحسب السوداني الإلكترونية اليوم ”السبت”، المخالطين للحالة التي أعلنتها وزارة الصحة السودانية، والذين غادروا البلاد خلال آخر أسبوعين، بضرورة التواصل مع الجهات الصحية في أماكنهم التي يقيمون بها واخبارها بالتاريخ المرضي بوضوح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)