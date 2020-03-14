أصحاب وكالات السفر يطالبون المواطنين بمقاطعة شركات الطيران

أكد عدد من اصحاب وكالات السفر والسياحة تأثرهم بالقرار الذي قضى بايقاف الرحلات الجوية واغلاق المعابر بسبب فيروس كورونا وتوقع صاحب وكالة فضل حجب اسمه ان تقوم عدد من الوكالات خلال الفترة القادمة بتسريح موظفيها، وارجح ذلك بسبب عدم وجود عمل وتعطل الحركة.

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وأضاف بحسب صحيفة الجريدة “ما في شغل اساسا”، ووصف ارتفاع اسعار تذاكر شركات الطيران المحلية بالخيالي لافتاً الى ان اسعار الشركات العالمية مستقرة تماماً وطالب المواطنين بمقاطعة شركات الطيران المحلية نظراً للجشع الذي تقوم به.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)