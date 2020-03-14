أمريكا تحث دول الخليح على مواصلة دعم الحكومة الانتقالية

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السبت 14 مارس 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
دعت الولايات المتحدة الأمركية دول الخليج العربي إلى مواصلة ما انقطع من تقديم العون المالي الاقتصادي للسودان والذي توقف في أعقاب ادعاءات بأن أمريكا طلبت من هذه الدول وقف ما التزمت به من توفير دعم يبلغ ثلاثة مليارات دولار.
حث مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بالخرطوم، كيث هيوز، دول الخليج على دعم الحكومة الانتقالية في السودان.
ونقلت صحيفة (سودان تريبون) عن هيوز قوله : "أن حكومة الولايات المتحدة تدعم وتشجع بالكامل جميع شركاء السودان، بما في ذلك الشركاء الخليجيين، على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".
وتعهدت الدول الخليجية بتقديم دعم قدره 3 مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي بعد أيام من إسقاط نظام البشير.
ونسبت الصحيفة إلي مسؤولين في الحكومة السودانية تاكيدهم أن الخرطوم لم تستلم إلا مليار دولار فقط بعد تذرع الدول الخليجية بأن واشنطن طلبت إليها إيقاف ذلك الدعم المالي و الاقتصادي تحت دعاوى أنه دعم للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالبلاد.
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