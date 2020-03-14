في زيارته لمصر.. ماذا يبحث "حميدتي" مع السيسي؟

السبت 14 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يبحث دقلو مع الرئيس السيسي مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، بجانب القضايا ذات للاهتمام المشترك. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر وعدد من الوزراء، والمسؤولين بالدولة.

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