فى زيارة رسمية تستغرق يومين.. نائب رئيس مجلس السيادة يتوجه لمصر

السبت 14 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان محمد حمدان دقلو يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكانت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم - الجمعة- وحتى إشعار آخر، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان، وأهابت شركة مصر للطيران في بيان بعملائها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.

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وفيما قال وزير الصحة السودانى، الدكتور أكرم التوم، إن الجيش حدد أماكن إيواء المواطنين العائدين من خارج البلاد، مضيفا أنه تم إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر.

وأضاف وزير الصحة السودانى فى مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا: "أقفلنا بعض المعابر، وأوقفنا السفر إلى عدد من الدول، ونعمل على توسيع جاهزيتنا لمواجهة كورونا".

وكان السودان قد أعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أول أمس.