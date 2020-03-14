الزوراء العراقي يكشف تفاصيل رحيل عماد محسن من الهلال الي الطلبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تأكيدا لما انفردت به (سودانا فوق) أمس ذكر نادي الزوراء العراقي علي صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن نادي الهلال قد فسخ رسميا عقده مع المهاجم العراقي عماد محسن ونشر النادي بوست علي صفحتة يؤكد ذلك وذهب النادي ابعد من ذلك وأشار إلى اقتراب اللاعب من نادي الطلبة الذي ينشط في العراقيولم يظهر اللاعب في تشكيلة الفريق الأساسية منذ أن تولى الفاتح النقر مهمة التدريب، واكتفى اللاعب بالجلوس على مقاعد البدلاء دون أن يكون له دور مؤثر مع الفريق، كما لم يقدم الإضافة المطلوبة منذ إنتقاله للهلال قبل بضعة أشهر.

يذكر أن العراقي الذي انتقل للأزرق في التسجيلات الشتوية يعد أغلى لاعباً في الدوري الممتاز وكلفت صفقته (350) ألف دولار.