زواج الفنان الشاب حسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق) ان الفنان حسين الصادق حدد موعد زواجه عقب نهاية شهر رمضان المبارك وقالت ذات المصادر ان الفنانحسين اكمل التفاصيل الأولية لمراسم الزواج من فتاة سودانية تقيم خارج ارض الوطن وانه سوف يكمل الأفراح في الخرطوم.. يشار إلى أن الفنان حسين الصادق هو فنان سوداني ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ 1987 بدايته ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ في ﻋﻤﺮ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪاﻳﺢ ، وله العديد من الأغاني التي حازت على شهرة واسعة . المادة السابقة شباب بالجامعات يخصصون يوماً لـ”لزي القومي”

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