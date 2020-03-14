خبير زراعي يكشف رغبة مزارعين سودانيين في استيراد تقاوي قطن إسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الخبير الزراعي صلاح محمد خير، عن رغبة مزارعين سودانيين في استيراد تقاوي قطن إسرائيلي حقق إنتاجية عالية للفدان بالجارة إثيوبية.
وقال محمد خير في حديث مع جريدة التيار إنّ القطن الإسرائيلي صنّف”جندرا” حقق إنتاجية بلغت”2.5″ طن للهكتار.
وأبدى مزارعون رغبتهم في زراعت، متوقعًا أنّ يتمّ استيراد مدخلات زراعية من إسرائيل حال تمّ التطبيع.
وشن صلاح هجومًا لاذعا على النظام المباد ودمغه بتدمير زراعة القطن في السودان، قبل أنّ تعود إليه ثقة المزارع بعد تحسّن أسعاره عالميًا وتشجيع القطاع الخاص لزراعته.
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