شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفعت أسعار “الكمامات” في الصيدليات بشكل مبالغ فيه، في غياب كامل لحماية المستهلك وسلطات الرقابة، وشكى أعداد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقروبات من الجشع واستغلال أصحاب الصيدليات لحوجة المستهلك ومضاعفة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما اضطر البعض أن يستعيض عنها بحفاظات الأطفال “البامبرز” للوقاية من فيروس كورونا في حادثة غير مسبوقة.
وعلق “السليك”قائلاً: إذا الصيدليات افترت عليك في الكمامة فماعليك الا بالبامبرز من الاضان للاضان فل اوبشن.
فيما علق آخر ساخراً من البديل: ” غايتو الكورونا دي في السودان بتموت ضحك براااها”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..بعد رفع أصحاب الصيدليات أسعار “الكمامات” سودانيون يستخدمون “البامبرز” بديلاً في مواجهة كورونا.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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