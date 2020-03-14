إرتفاع اسعار منتجات البلاستيك في أسواق الخرطوم وضعف حركة البيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت منتجات البلاستيك ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وأرجع التجار الزيادة لارتفاع أسعار الخام والجاز.

(السوداني الدولية) خلال جولتها بالخرطوم التقت صاحب معرض الاستاذ لمواد البلاستيك حسن الضو فقال إن الاسعار كبيرة جداً لارتفاع الخام وايضاً ارتفاع الجاز نسبة لقطوعات الكهرباء المستمر لذلك المستثمر يفضل العمل بالجاز الذي اصبح الحصول عليه صعباً وأن إيجارات المحلات زادت من (4.000) جنيه الى (10.000)، مبيناً أنه يدفع الإيجار من رأس المال الى أن يفرجها الله نتيجة انعدام حركة البيع. وأوضح أنه يتعامل مع شركات توفر منتجات بلاستيكية مصرية، لكن للأسف توقفت بسبب الجمارك كونها تتأخر في التخليص والآن كل المنتجات المتوفرة بالمحل انتاج سوداني. وقال إن سعر دستة كراسي بلاستيك أعلاها(10.000) وأدناها (5.000) جنيه فيما بلغ سعر برميل فارغ جلكوز كبير(300)جنيه بدلاً عن السعر القديم (200) وبلغ سعر برميل فارغ مانجو (2.000) جنيه بدلاً عن (1.700) وبلغ سعر برميل فارغ صلصة (1.700) جنيه بدلاً عن (1.000) فيما بلغ سعر جالون 60 لتراً (600) جنيه بدلاً عن السعر القديم (500) وبلغ سعر جالون 20 لتراً (300) جنيه بدلاً عن(200) وبلغ سعر جالون 30 لتر (400)جنيه بدلاً عن (300) وطالب الضو الحكومة دعم التجارة (للتصنيع والزراعة) وأن تتوفر تسهيلات خارجية(أدوات تصنيع ومكنات) لدعم السوق وتنتعش الصناعة البلاستيكية وأوضح أن هنالك ثلاثة مصانع فقط للفرشات البلاستيكية وخمسة لتصنيع حفاظات المياة (سفاري والشتا) مبيناً انه اذا تم فتح مصانع أخرى المنافشة ستكون أقوى في السوق بالتالي الاسعار تكون في متناول الجميع وتدريجياً يقل الوارد (ونخلي مسألة الاستيراد).