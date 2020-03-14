إستمرار أزمة الوقود بمدينة بورتسودان ومضاعفة أسعار التذاكر للبصات السفرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا تزال أزمة الوقود مشتعلة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر منذ اكثر من أسبوع، ما ادى لارتفاع أسعار التذاكر للبصات السفرية الى الخرطوم من 560الى 1000جنيه.

وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنقا إن أصحاب المركبات يعانون بشدة في الحصول على الوقود من المحطات في المدينة، واوضح هاشم ان المدينة تتحصل على حصتها الكاملة من الوقود ولكن بسبب انعدام الرقابة من الجهات المعنية يتم تهريب اغلب الكميات وبيعها في السوق الاسود بواسطة السماسرة، حيث بلغ سعر جالون البنزين في السوق السوداء 1250جنيه.

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واشار هاشم الى ارتفاع سعر التذكرة للبصات السفرية من بورتسودان الى كسلا من 400الى 700جنيه وبورتسودان الخرطوم من 560الى 1000جنيه.

من جهة ثانية شكا مواطنو محلية طوكر بولاية البحر الاحمر من انعدام البث الإذاعي القومي والمحلي. وقال الصحفي عثمان ان خدمة البث الإذاعي المحلى والقومي التي كانت يتمتع بها مواطن المحلية توقفت بشكل كامل منذ عام مما شكل عزلة لمواطن المحلية.

وأرجع هاشم الاسباب الى اشكاليات في مراكز التقوية في المحلية.