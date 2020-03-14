سهرة (نور بيتنا) يومياً مع البلابل في رمضان

تستعد البلابل لتصوير “30” حلقة تلفزيونية باسم “نور بيتنا” وتوثق السهرة بحسب صحيفة آخر لحظة توثق لمسيرة البلابل الفنية منذ فكرة الغناء كمجموعة وحتى وصولهن لمرحلة المجد الفني. Advertisements وتكشف السهرة اسراراً تذاع لاول مرة عن خفايا بعض الاغنيات والشعراء والملحنين الذين تغنت البلابل باغنياتهم، والدور الكبير الذي لعبه الموسيقار بشير عباس في التجربة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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