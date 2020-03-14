قناة الهلال تحتفل بذكرى نادر خضر

سجلت قناة الهلال الفضائية حلقة خاصة من برنامجها “يلا نغني” الذي يبث في رمضان القادم عن الفنان الراحل نادر خضر، شارك فيها الفنانون عصام محمد نور وجمال فرفور وهاني عابدين باداء مجموعة من اغنيات الراحل.
وتحدثت الحلقة بحسب صحيفة آخر لحظة عن جوانب مختلفة من حياة نادر الفنية واعماله الانسانية التي تكشف لاول مرة وستبث الحلقة بالتزامن مع ذكرى رحيل الفنان نادر خضر التي تصادف يوم 20 مايو القادم، يذكر ان برنامج “يلا نغني” اختتم تصوير حلقاته يوم الخميس الماضي وسط احتفال كبير من اسرة القناة وعدد من نجوم المجتمع.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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